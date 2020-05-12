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Бакметрополитен отложил доставку 20 вагонов

Бакметрополитен отложил доставку 20 вагонов

ЗАО "Бакинский метрополитен" отложило намеченную на май закупку 20 вагонов (4 состава).

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы структуры Бахтияр Мамедов.

По его словам, вагоны будут доставлены в Баку после завершения карантинного режима:

"В настоящее время процесс производства 20 вагонов почти завершен. После завершения карантинного режима как в России, так и в нашей стране эти поезда будут доставлены в Баку. После этого в соответствии с правилами технической эксплуатации они будут запущены на линию”.

Контракт между ЗАО "Бакинский метрополитен" и ОАО "Метровагонмаш", входящим в состав российского АО "Трансмашхолдинг", был подписан в октябре прошлого года. Документ предусматривает поставку Бакинскому метрополитену 60 вагонов или 12 составов (по 20 вагонов или 4 состава в год) в течение трех лет.

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