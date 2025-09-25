Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Бакметрополитен объяснил причину разных интервалов на некоторых станциях

    Инфраструктура
    • 25 сентября, 2025
    • 13:31
    Бакметрополитен объяснил причину разных интервалов на некоторых станциях

    С начала нового учебного сезона ЗАО "Бакинский метрополитен" сократило интервал движения поездов на участке от станции "28 Мая" до станции "Ахмедлы" до 1 минуты 45 секунд в часы пик по рабочим дням.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам пресс-секретарь Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

    По его словам, основная сложность связана с пересечением "зеленой" и "красной" линий на станции "28 Мая". По этой причине в часы пик интервал движения поездов в направлении "Ичеришехер" и "Дернегюль" увеличивается до 7 минут, что приводит к разнице между поездами до 3 минут 30 секунд.

    Мамедов отметил, что для регулирования пассажиропотока принимаются дополнительные меры. Так, утром на "зеленой" ветке в направлении "Мемар Аджеми" особенно загруженными остаются станции "20 Января" и "Кёроглу". В последние месяцы, в связи с ростом числа пассажиров на станциях "Мемар Аджеми" и "Иншаатчылар", с 08:00 до 09:00 два состава отправляются обратно со станции "Мемар Аджеми". В этот период интервал на участке "Мемар Аджеми – Дернегюль" увеличивается вдвое. По словам Мамедова, технические возможности пока не позволяют пустить больше поездов на данном участке, однако ситуация с пассажиропотоком постоянно контролируется.

    Он также отметил, что одним из самых загруженных участков в утренние часы является "Нефтчиляр – Кёроглу". Для разгрузки линии в период с 08:00 до 09:00 со станции "Нефтчиляр" отправляется поезд без пассажиров, который начинает принимать их только на станции "Кёроглу" и далее продолжает движение по маршруту.

    Бакинский метрополитен пассажиропоток
    Bakı metrosu bəzi stansiyalarda intervalın fərqli olmasının səbəbini açıqlayıb

    Последние новости

    14:13

    НААНС-Медиа: Российский топливный рынок столкнулся с дефицитом и экспортными ограничениями

    Энергетика
    14:11

    Украина ударами морских дронов парализовала работу нефтяных терминалов РФ в Туапсе и Новороссийске

    Другие страны
    14:08

    Папуашвили: В случае любого насилия на выборах в Грузии ответственность ляжет и на институты ЕС

    В регионе
    14:07
    Фото

    АЖД впервые запускают внутрирегиональные пассажирские перевозки

    Инфраструктура
    14:07

    Пашинян начал визит в Россию

    В регионе
    14:06

    Генсек ОТГ приветствовал резолюцию Генассамблеи ООН по Палестине

    Другие страны
    13:53

    Подача газа из РФ в Армению возобновлена раньше срока

    В регионе
    13:50

    Зеленский заявил, что готов уйти в отставку после окончания войны с Россией

    Другие страны
    13:46

    Армения сократит оборонные расходы в 2026 году почти на 16%

    В регионе
    Лента новостей