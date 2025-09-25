Бакметрополитен объяснил причину разных интервалов на некоторых станциях

С начала нового учебного сезона ЗАО "Бакинский метрополитен" сократило интервал движения поездов на участке от станции "28 Мая" до станции "Ахмедлы" до 1 минуты 45 секунд в часы пик по рабочим дням.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам пресс-секретарь Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, основная сложность связана с пересечением "зеленой" и "красной" линий на станции "28 Мая". По этой причине в часы пик интервал движения поездов в направлении "Ичеришехер" и "Дернегюль" увеличивается до 7 минут, что приводит к разнице между поездами до 3 минут 30 секунд.

Мамедов отметил, что для регулирования пассажиропотока принимаются дополнительные меры. Так, утром на "зеленой" ветке в направлении "Мемар Аджеми" особенно загруженными остаются станции "20 Января" и "Кёроглу". В последние месяцы, в связи с ростом числа пассажиров на станциях "Мемар Аджеми" и "Иншаатчылар", с 08:00 до 09:00 два состава отправляются обратно со станции "Мемар Аджеми". В этот период интервал на участке "Мемар Аджеми – Дернегюль" увеличивается вдвое. По словам Мамедова, технические возможности пока не позволяют пустить больше поездов на данном участке, однако ситуация с пассажиропотоком постоянно контролируется.

Он также отметил, что одним из самых загруженных участков в утренние часы является "Нефтчиляр – Кёроглу". Для разгрузки линии в период с 08:00 до 09:00 со станции "Нефтчиляр" отправляется поезд без пассажиров, который начинает принимать их только на станции "Кёроглу" и далее продолжает движение по маршруту.