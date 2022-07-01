Бакметрополитен обратился к пассажирам: Соблюдайте санитарные нормы

С наступлением летнего периода в Бакинском метрополитене усилены механизмы контроля, связанные с соблюдением требований санитарных норм.

С наступлением летнего периода в Бакинском метрополитене усилены механизмы контроля, связанные с соблюдением требований санитарных норм.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба ЗАО "Бакинский метрополитен".

"В целях поддержания чистоты на станциях и в вагонах реализуется ряд мер, проводится мониторинг.

Как известно, соответствующие досмотровые и контрольные мероприятия в вагонах могут быть проведены в основном на конечных станциях. Однако, на станциях "Ичеришехер" на "красной линии" и "Дарнагюль" на "зеленой линии" поезда не могут поворачивать с одной линии станции на другую, а дополнительный санитарный осмотр поездов на этих станциях повлечет за собой увеличение интервалов и задержки. Конечная станция, где поезда могут осуществлять поворот по обеим линиям, — станция "Ази Асланов".

В связи с этим ЗАО "Бакинский метрополитен" призывает пассажиров не загрязнять вагоны отходами. При этом важно содержать сиденья и поручни, а также другие поверхности, соприкасающиеся с руками, в чистоте на вокзалах и в поездах.

"Не стоит забывать, что основным средством общественного пассажирского транспорта столицы является метрополитен, где всегда наблюдается большой пассажиропоток. В то же время, одним из актуальных вопросов наших дней является соблюдение санитарно-гигиенических правил. Неосторожность или безразличие одного пассажира может нанести вред здоровью сотен тысяч людей, в том числе членов нашей семьи, которые пользуются метро", - отметили в ведомстве.