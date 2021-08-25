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Бакметрополитен изучает опыт Европы в пассажирском транспорте

Бакметрополитен изучает опыт Европы в пассажирском транспорте
Инфраструктура
25 августа 2021 г. 12:17
Бакметрополитен изучает опыт Европы в пассажирском транспорте

ЗАО "Бакинский метрополитен" стал участником проекта "Человеческий фактор: безопасность, охрана и здоровье", реализуемом совместно ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и международным портом Антверпена.

По информации Report, об этом сообщает ЗАО "Бакинский метрополитен".

По словам начальника отдела здравоохранения, охраны труда и окружающей среды Бакинского метрополитена Наримана Манташева, опыт второго по величине европейского порта весьма полезен для работы бакинской подземки.

В ходе мероприятия были проведены семинары, состоялся обмен мнениями и опытом в области безопасности, а также знакомства с современными принципами и методами, применяемыми в Европе.

Нариман Манташев предоставил организаторам мероприятия обширную информацию об опыте Бакинского метрополитена.

В заключение участникам были вручены сертификаты об успешном окончании тренингов.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Bakı Metropoliteni” Avropanın sərnişindaşıma nəqliyyatındakı təcrübəsini öyrənir

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