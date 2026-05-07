Бакметрополитен внедрит единую модель управления общественным транспортом

Присоединение ООО BakuBus и "Бакинской службы такси" к ЗАО "Бакинский метрополитен" направлено на совершенствование управления общественным транспортом и повышение эффективности городской мобильности.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакметрополитена.

В рамках реорганизации планируется внедрение единой модели управления, повышение качества обслуживания, расширение цифровых решений и повышение комфорта пассажиров.

Также предусматривается усиление интеграции между метро, автобусными, трамвайными и таксомоторными службами, развитие транспортной инфраструктуры, повышение безопасности и оперативности пассажирских перевозок.

В заявлении подчеркивается, что услуги для пассажиров и работа действующих маршрутов будут продолжены в обычном режиме.