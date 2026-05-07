    Бакметрополитен внедрит единую модель управления общественным транспортом

    Инфраструктура
    • 07 мая, 2026
    • 18:20
    Присоединение ООО BakuBus и "Бакинской службы такси" к ЗАО "Бакинский метрополитен" направлено на совершенствование управления общественным транспортом и повышение эффективности городской мобильности.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакметрополитена.

    В рамках реорганизации планируется внедрение единой модели управления, повышение качества обслуживания, расширение цифровых решений и повышение комфорта пассажиров.

    Также предусматривается усиление интеграции между метро, автобусными, трамвайными и таксомоторными службами, развитие транспортной инфраструктуры, повышение безопасности и оперативности пассажирских перевозок.

    В заявлении подчеркивается, что услуги для пассажиров и работа действующих маршрутов будут продолжены в обычном режиме.

    Бакинский метрополитен ООО BakuBus ООО Бакинская служба такси
    Bakı metrosu: Avtobus və taksi xidmətləri ilə inteqrasiya gücləndiriləcək

