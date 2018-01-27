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    Бакинское транспортное агентство установило в Баку новые дорожные знаки

    В январе установлено 78 новых дорожных знаков

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ На основе обращений, направленных в Бакинское транспортное агентство жителями города, в январе этого года в различных частях города было установлено 78 новых дорожных знаков 5.12 (автобусная остановка).

    Как сообщает Report со ссылкой на БТА, 37 знаков были установлены после реконструкции в местах постоянной остановки автобусов, 41 знак – во время организации новых автобусных остановок.

    Вместе с тем, в 4 пунктах организованы пешеходные переходы. Один из переходов расположен в поселке Курдаханы, три остальных на улице Али Исазаде в поселке Бина.

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