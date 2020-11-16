Бакинское транспортное агентство призвали водителей быть внимательнее

Бакинское транспортное агентство принимает все необходимые меры для комфортного и беспрепятственного движения автобусов по регулярным экспресс-линиям

Бакинское транспортное агентство принимает все необходимые меры для комфортного и беспрепятственного движения автобусов по регулярным экспресс-линиям.

Об этом Report заявили в Агентстве.

Отмечается, что в рамках данных мероприятий в течение дня, в частности в пиковые часы, на улицах, где наблюдается плотность движения, применяется "зеленая волна". Также автобусные остановки в направлениях с большим потоком пассажиров взяты под контроль. На территории возле автобусных остановок полностью устранены случаи незаконной парковки.

"Вновь призываем пассажиров быть предельно внимательными в такую погоду, соблюдать скоростной режим и не парковаться на территории автобусных остановок и на близлежащей территории", - отмечается в заявлении.