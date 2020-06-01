​Бакинское транспортное агентство предупредило пассажиров

В общественном транспорте не соблюдаются меры по предотвращению распространения инфекции.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (BNA).

Отмечено, что граждане не пользуются медмасками на остановках, территории центров обменом транспорта и в автобусах.

Существующая ситуация серьезно повышает риск заражения водителей и диспетчеров, что может повлечь остановку работы маршрутных линий.

Отмечая недопустимость таких ситуаций, BNA еще раз призывает пассажиров проявлять социальную ответственность. Сообщается, что методические указания по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в общественном транспорте должны неуклонно соблюдаться.

Согласно соответствующему решению Кабинета министров, использование маски в общественном транспорте является обязательным. Перевозка не использующих защитную маску пассажиров в общественном транспорте будет ограничена.