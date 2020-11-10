Бакинское транспортное агентство обратилось к гражданам

"Мы безмерно признательны победоносному Верховному главнокомандующему и нашей славной армии, обеспечивших территориальную целостность наших земель и подаривших радость победы нашему народу"

"Дорогие и бесценные наши сограждане!

Каждый из нас с чувством безграничной радости и гордости воспринял весть о победе из уст Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева".

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Бакинского транспортного агентства (БNА) к гражданам.

"Мы безмерно признательны победоносному Верховному главнокомандующему и нашей славной армии, обеспечивших территориальную целостность наших земель и подаривших радость победы нашему народу. В то же время призываем наших сограждан, в частности, автомобилистов, вышедших на улицы столицы, чтобы продемонстрировать национальное единство, быть несколько осторожными. Призываем участников победного шествия создать условия для движения общественного транспорта. Уверены, что наши граждане и в знаменательный исторический день победы отнесутся к этому с пониманием.

Еще раз поздравляем дорогой народ с этой славной победой!", - отмечается в обращении.