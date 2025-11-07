Бакинское метро: Запуск новых составов не сократит интервал движения поездов

Запуск трех новых составов на линии Бакинского метрополитена не приведет к сокращению интервалов между поездами.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов заявил журналистам.

По его словам, действующий интервал уже достиг минимально возможного уровня с учетом технических возможностей.

"Впервые за 16 лет интервал сокращен до 1 минуты 45 секунд - это минимальный показатель, возможный при нынешнем состоянии инфраструктуры", - отметил представитель метрополитена.

Он добавил, что дальнейшее сокращение интервала возможно только после расширения технических возможностей: "Для этого за станцией "Ичеришехер" планируется строительство нового тупика. Проект уже утвержден, и в ближайшее время начнутся строительные работы. Кроме того, в рамках госпрограммы предусмотрено строительство 10 новых станций, активная фаза проекта начнется в 2026 году".