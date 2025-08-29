Бакинское метро планирует внедрить месячные и разовые проездные карты

Бакинский метрополитен планирует обновить систему оплаты проезда, внедрив месячные и разовые проездные карты для пассажиров.

Как сообщает Report, советник председателя Бакинского метрополитена Эмиль Ахмедов рассказал журналистам о готовящихся изменениях.

"Мы разрабатываем особые подходы для различных социальных групп населения. В приоритете – создание льготных условий для студентов, малообеспеченных граждан и других уязвимых категорий пассажиров", – подчеркнул Ахмедов.

По его словам, помимо месячных и разовых проездных карт, рассматриваются и другие альтернативные модели оплаты. "В мировой практике существуют различные тарифные системы, основанные на расстоянии поездки. Во многих странах пассажиры платят пропорционально пройденному пути. Подобная модель также обсуждается для внедрения в Азербайджане", – отметил представитель метрополитена.

Эмиль Ахмедов также подчеркнул, что метрополитен не имеет полномочий самостоятельно регулировать тарифы.

"Обсуждения по совершенствованию тарифной политики ведутся постоянно. Могу заверить пассажиров, что о любых изменениях в стоимости проезда общественность будет проинформирована заблаговременно", – заключил советник председателя метрополитена.