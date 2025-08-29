    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil

    Bakı metrosunda aylıq və birsəfərlik gediş haqqı kartları tətbiq oluna bilər

    İnfrastruktur
    • 29 avqust, 2025
    • 13:03
    Bakı metrosunda aylıq və birsəfərlik gediş haqqı kartları tətbiq oluna bilər

    "Bakı Metropoliteni" QSC aylıq və birsəfərlik gediş haqqı kartlarının tətbiqini nəzərdən keçirir. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında qurumun sədrinin müşaviri Emil Əhmədov bildirib. 

    "Müxtəlif sosial qruplara münasibətdə xüsusi yanaşmalar nəzərdə tutulur. Tələbələr, sosial yardıma ehtiyacı olan insanlar və digər həssas qruplar üçün ayrıca güzəştli şərtlərin tətbiqi müzakirə mövzusudur. Aylıq və birdəfəlik gediş kartları və digər alternativ yanaşmalar nəzərdən keçirilir. Dünyada məsafədən asılı olaraq fərqli tarif modelləri tətbiq olunur. Bir çox ölkələrdə sərnişinlər qət edilən məsafəyə uyğun olaraq ödəniş edirlər. Azərbaycanda da bu istiqamətdə müəyyən müzakirələr aparılır", - deyə o qeyd edib. 

    Metro rəsmisi xatırladıb ki, qurumun tariflərin tənzimlənməsi ilə bağlı hər hansı bir səlahiyyəti yoxdur. 

    "Daim bu istiqamətdə müzakirələr aparılır. Sərnişindaşıma tarifləri ilə bağlı hər hansı dəyişiklik ictimaiyyətə əvvəlcədən açıqlanacaq", - deyə o əlavə edib. 

    "Bakı Metropoliteni" QSC   gediş haqqı kartları   nəqliyyat   Sərnişin  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Бакинское метро планирует внедрить месячные и разовые проездные карты

    Son xəbərlər

    15:16

    Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçirib

    Maliyyə
    15:05

    Pakistan və Ermənistan diplomatik münasibətlərin qurulmasını nəzərdən keçirməklə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    14:56

    Ukrayna Bryanskda neft obyektinə hücum edib

    Digər ölkələr
    14:55

    Rusiya səfiri İsveç XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    14:44

    Ağdamda ayaqqabı istehsalı 20 dəfə artıb

    Sənaye
    14:43

    Moskva Alyaskadakı danışıqlarının təfərrüatlarını açıqlamağı məqsədəuyğun hesab etmir

    Digər ölkələr
    14:42

    AFFA rəsmisi: "WFLP-nin məqsədi qərarverici vəzifələrdə çalışan qadınların bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir"

    Futbol
    14:41
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində şəhid məzun Əzəmi Hüseynovun doğum günü anılıb

    Elm və təhsil
    14:36

    Kreml: Putin Zelenski ilə görüşün mümkünlüyünü istisna etmir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti