    Бакинское метро перевезло около 900 тысяч пассажиров в первый день учебного года

    Инфраструктура
    • 16 сентября, 2025
    • 14:41
    ЗАО "Бакинский метрополитен" перевезло 891 856 пассажиров в первый день нового учебного года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

    Согласно информации, сокращение интервала движения и выпуск на линию 34 пар поездов в часы пик привело к увеличению интенсивности пассажиропотока.

    Количество пассажиров, перевезенных в часы пик (в общей сложности 5 часов за день), составило 43,06% от общего числа пользователей метро в течение дня.

    Из них 77 392 пришлось на станцию "28 мая", 73 112 - "Кероглу", 71 415 - "Эльмляр Академиясы", 70 843 -"Гянджлик", 67 660 - "20 января", 62 221 - "Нариман Нариманов". 

    Рекордный показатель пассажироперевозок в бакинской подземке был зафиксирован 16 сентября прошлого года, когда его услугами воспользовались 898 180 пассажиров.

    Bakı metrosu tədris ilinin ilk günündə 900 minə yaxın sərnişin daşıyıb

