​"Бакинский метрополитен" запустил новые поезда на линию - ОБНОВЛЕНО

ЗАО "Бакинский метрополитен" запустило новые поезда на линию.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии представитель Бакинского метрополитена Этибар Исаев сообщил журналистам, что организация продолжит обновлять парк вагонов. Он также отметил, что новые вагоны отличаются от предыдущих по своим характеристикам.

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"Бакинский метрополитен" сегодня запустит новые поезда на линию.

Как сообщает Report, это два состава каждый по 5 вагонов.

По предварительной информации, поезда будут курсировать на ветке "Дярнягюль" – "Ази Асланов".

Напомним, в этом году "Бакинский метрополитен" закупил 30 вагонов или 6 составов из России. Два состава уже доставлены в Баку. После 10 августа и до конца года в Баку будет доставлено еще 20 вагонов.