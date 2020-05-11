"Бакметрополитен": Нет нужды применять штрафы в метро

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"Некоторые пассажиры надевают медицинские маски у входа в метро, однако снимают в вагонах".

Как передает Report, об этом сказал начальник Службы движения ЗАО "Бакинский метрополитен" Этибар Исаев.

По его словам, применение штрафов входит в полномочия полиции: "У нас нет нужды в штрафах. 9 мая пассажир на станции метро "20 Января" не последовал приказу полиции надеть медицинскую маску и стал спорить с полицейскими, из-за чего был задержан. Больше инцидентов не было. Видеонаблюдение показывает, что некоторые пассажиры снимают маску в вагонах, но мы сразу же пресекаем эти моменты, и объявляем, чтобы маски не снимали".

По словам Этибара Исаева, следование правилам карантина в метро удовлетворительное, даже лучше ожидаемого, и добавил, что в вагонах ведутся комплексные и текущие дезинфекционные работы.