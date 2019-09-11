​Бакинский метрополитен меняет график движения поездов

График движения поездов Бакинского метрополитена изменится в связи с началом нового учебного года и окончанием летнего сезона.

Как сообщили Report в Бакинском метрополитене, количество поездов на линиях будет увеличено, а интервал между ними сокращен.

С 14 сентября минимальный интервал между поездами на линии "Ази Асланов-28 мая" и в обратном направлении в часы пик составит 2 минуты. В оставшиеся часы интервал составит 2,5 минуты, в вечерние часы, когда наблюдается наименьший приток пассажиров, интервал составит 3 минуты. Отметим, что интенсивное движение в метро продолжается с 7:30 до 9:30 утра и с 17:30 до 19:30 вечера.

С учетом пересечения линий на станции "28 Мая", интервал между этой станцией и станциями "Ичеришехер" и "Дернегюль" будет соответственно в два раза больше.

В определенные часы дня пассажиры порой наблюдают на участке "Ази Асланов-Улдуз" движение поездов в двух направлениях - "Дернегюль" или "Ичеришехер", а также сталкиваются с большим интервалом. Это необходимый шаг в связи со следованием поездов в/из электрического депо "Н.Нариманов".

График охватывает рабочие дни. График движения в выходные и праздничные дни отличается.

Новое расписание будет в силе до лета 2020 года.