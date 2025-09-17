Бакинский завод в 2028 году построит контейнеровозы по заказу AD Ports Group

Работы по строительству на Бакинском судостроительном заводе двух контейнеровозов по заказу "Компания портов Абу-Даби" (AD Ports Group) планируется завершить в 2028 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZCON Holding.

"Это первый заказ международной компании, сделанный Бакинскому судостроительному заводу", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, проект будет реализован в рамках договора о строительстве и продаже двух контейнеровозов, подписанным накануне в Шуше.

Соглашение предусматривает строительство двух контейнеровозов вместимостью 780 TEU для работы в Каспийском море. Суда будут запущены с целью оптимизации связи между основными торговыми центрами в Каспийском море.

"Эти суда будут играть важную роль в укреплении Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута), соединяющего Азию и Европу через Каспийское море, Южный Кавказ и Черное море. Расширяя потенциал судоходства на этом важном маршруте, суда помогут удовлетворить быстро растущие потребности в контейнерных перевозках, сократить время транзита и повысить конкурентоспособность коридора как устойчивой и безопасной альтернативы традиционным маршрутам", - подчеркивает AZCON Holding.