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Бакинский порт расширяет сотрудничество с крупнейшим портом Китая

Бакинский порт расширяет сотрудничество с крупнейшим портом Китая Обсуждено расширение сотрудничества между Бакинским портом и одним из крупнейших портов Китая - портом Циндао.
Инфраструктура
29 января 2024 г. 18:28
Бакинский порт расширяет сотрудничество с крупнейшим портом Китая

Обсуждено расширение сотрудничества между Бакинским портом и одним из крупнейших портов Китая - портом Циндао.

Об этом Report сообщили в ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт“.

Согласно информации, делегация китайского порта сегодня посетила Бакинский порт. Во время встречи с делегацией во главе с заместителем генерального директора порта Циндао Синг Дун Лян Гуном проведены обсуждения по сотрудничеству в области развития портовой инфраструктуры и увеличения объема перевозимых грузов через Азербайджан.

Между Бакинским портом и портом Циндао 17 апреля 2023 года подписан меморандум о взаимопонимании между портами-побратимами и установлен памятник-маяк, являющийся символом двустороннего сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоPort of Baku expands cooperation with one of Chinese largest ports
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Limanı Çinin ən böyük limanı ilə əməkdaşlığı genişləndirir

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