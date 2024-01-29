Бакинский порт расширяет сотрудничество с крупнейшим портом Китая

Обсуждено расширение сотрудничества между Бакинским портом и одним из крупнейших портов Китая - портом Циндао.

Обсуждено расширение сотрудничества между Бакинским портом и одним из крупнейших портов Китая - портом Циндао.

Об этом Report сообщили в ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт“.

Согласно информации, делегация китайского порта сегодня посетила Бакинский порт. Во время встречи с делегацией во главе с заместителем генерального директора порта Циндао Синг Дун Лян Гуном проведены обсуждения по сотрудничеству в области развития портовой инфраструктуры и увеличения объема перевозимых грузов через Азербайджан.

Между Бакинским портом и портом Циндао 17 апреля 2023 года подписан меморандум о взаимопонимании между портами-побратимами и установлен памятник-маяк, являющийся символом двустороннего сотрудничества.