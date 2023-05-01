Бакинский порт расширяет сотрудничество с европейскими портами

Гендиректор порта Триест, который является одним из крупнейших портов Италии и Средиземного моря, Зено Д'Агостино посетил Бакинский международный морской торговый порт.

Гендиректор порта Триест, который является одним из крупнейших портов Италии и Средиземного моря, Зено Д'Агостино посетил Бакинский международный морской торговый порт.

Как сообщили Report в Бакинском порту, целью визита является изучение новых возможностей сотрудничества между двумя портами.

В ходе визита гость встретился с операционной группой Бакинского порта и ознакомился с операционными возможностями местности.

На встрече было обсуждено увеличение объема грузов, направляемых через Бакинский порт по Среднему коридору, который является стратегическим маршрутом, соединяющим Европу и Азию.

Другой темой обсуждения стала стратегия Бакинского порта, который стремится расширить свою деятельность за счет сотрудничества с европейскими портами, которые могут содействовать усилению Среднего коридора

"Порт Триест, имеющий стратегическое расположение как ворота в Центральную и Восточную Европу, является одним из крупнейших портов Италии и Средиземноморья с годовым оборотом более 60 млн тонн товаров. Этот визит и потенциальное партнерство могут укрепить позиции обоих портов как важных торговых хабов в глобальной цепочке поставок, принести пользу как Азербайджану, так и странам региона в сфере экономики и логистики", - отмечается в сообщении.