Бакинский порт намерен реализовать новые проекты совместно с ЕС

ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт" намерен реализовать новые проекты при финансовой поддержке Европейского союза (ЕС).
Об этом заявил генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов на церемонии закрытия совместного с ЕС проекта ”Поддержка расширения возможностей Бакинского порта: Фаза 2“, сообщает Report.
“Мы ожидаем от ЕС продолжения проектов. Наше сотрудничество началось в 2016 году, и мы увидели пользу в ряде областей. Мир меняется и ближайшие 10 лет нужно планировать уже сейчас. Азербайджан совместно с ЕС поставил цели достижения нулевой эмиссии к 2035 году. Мы работаем над этим, чтобы стать страной “зеленой экономики", - отметил он.