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Бакинский порт намерен реализовать новые проекты совместно с ЕС

Бакинский порт намерен реализовать новые проекты совместно с ЕС ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт" намерен реализовать новые проекты при финансовой поддержке Европейского союза (ЕС).
Инфраструктура
10 марта 2022 г. 11:25
Бакинский порт намерен реализовать новые проекты совместно с ЕС

ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт" намерен реализовать новые проекты при финансовой поддержке Европейского союза (ЕС).

Об этом заявил генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов на церемонии закрытия совместного с ЕС проекта ”Поддержка расширения возможностей Бакинского порта: Фаза 2“, сообщает Report.

“Мы ожидаем от ЕС продолжения проектов. Наше сотрудничество началось в 2016 году, и мы увидели пользу в ряде областей. Мир меняется и ближайшие 10 лет нужно планировать уже сейчас. Азербайджан совместно с ЕС поставил цели достижения нулевой эмиссии к 2035 году. Мы работаем над этим, чтобы стать страной “зеленой экономики", - отметил он.

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Версия на английском языке Port of Baku intends to carry out new projects with EU 
Версия на азербайджанском языке Bakı Limanı Avropa İttifaqı ilə birlikdə yeni layihələr icra etmək istəyir

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