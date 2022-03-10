Бакинский порт намерен реализовать новые проекты совместно с ЕС

ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт" намерен реализовать новые проекты при финансовой поддержке Европейского союза (ЕС).

ЗАО ”Бакинский международный морской торговый порт" намерен реализовать новые проекты при финансовой поддержке Европейского союза (ЕС).

Об этом заявил генеральный директор Бакинского порта Талех Зиядов на церемонии закрытия совместного с ЕС проекта ”Поддержка расширения возможностей Бакинского порта: Фаза 2“, сообщает Report.

“Мы ожидаем от ЕС продолжения проектов. Наше сотрудничество началось в 2016 году, и мы увидели пользу в ряде областей. Мир меняется и ближайшие 10 лет нужно планировать уже сейчас. Азербайджан совместно с ЕС поставил цели достижения нулевой эмиссии к 2035 году. Мы работаем над этим, чтобы стать страной “зеленой экономики", - отметил он.