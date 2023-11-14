Бакинский порт будет сотрудничать с марокканским Национальным агентством портов

В рамках заседания азербайджано-марокканской совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству в Рабате был подписан меморандум о взаимопонимании между ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и марокканским Национальным агентством портов.

В рамках заседания азербайджано-марокканской совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству в Рабате был подписан меморандум о взаимопонимании между ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и марокканским Национальным агентством портов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинский порт.

Документ подписали генеральный директор ЗАО Талех Зиядов и генеральный менеджер Национального агентства портов Надия Лараки.

Основной целью меморандума является укрепление сотрудничества и партнерства между двумя структурами. Документ будет способствовать развитию взаимного сотрудничества во многих областях, таких как развитие портовых операций, портовая логистика, управление терминалами, инфраструктура, обмен передовым опытом, защита окружающей среды.