О нас

Бакинский порт будет сотрудничать с марокканским Национальным агентством портов

Бакинский порт будет сотрудничать с марокканским Национальным агентством портов В рамках заседания азербайджано-марокканской совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству в Рабате был подписан меморандум о взаимопонимании между ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и марокканским Национальным агентством портов.
Инфраструктура
14 ноября 2023 г. 09:40
Бакинский порт будет сотрудничать с марокканским Национальным агентством портов

В рамках заседания азербайджано-марокканской совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству в Рабате был подписан меморандум о взаимопонимании между ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и марокканским Национальным агентством портов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинский порт.

Документ подписали генеральный директор ЗАО Талех Зиядов и генеральный менеджер Национального агентства портов Надия Лараки.

Основной целью меморандума является укрепление сотрудничества и партнерства между двумя структурами. Документ будет способствовать развитию взаимного сотрудничества во многих областях, таких как развитие портовых операций, портовая логистика, управление терминалами, инфраструктура, обмен передовым опытом, защита окружающей среды.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоPort of Baku to cooperate with National Ports Agency of Morocco
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Limanı Mərakeşin Milli Limanlar Agentliyi ilə əməkdaşlıq edəcək

Самое читаемое

Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид
13 ноября 2023 г. 14:07
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
7 ноября 2023 г. 12:20
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
7 ноября 2023 г. 15:17
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
8 ноября 2023 г. 12:02
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
9 ноября 2023 г. 06:54
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
Главы МИД Франции и Армении обсудили региональные вопросы
11 ноября 2023 г. 11:44
АПЛ: Тоттенхэм проиграл Вулверхэмптону, пропустив два гола в добавленное время
ВидеоАПЛ: "Тоттенхэм" проиграл "Вулверхэмптону", пропустив два гола в добавленное время
11 ноября 2023 г. 19:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi