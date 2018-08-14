Бакинский международный автовокзальный комплекс в дни праздника Гурбан будет работать в усиленном режиме

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Бакинский международный автовокзальный комплекс внес изменения в графике с целью предотвращения плотности пассажиропотока, который может возникнуть в связи с праздником Гурбан.

Об этом сообщили Report в комплексе.

Согласно сообщению, с 15 до 27 августа комплекс будет работать в усиленном режиме. В преддверии праздника на свыше 600 рейсах предусматривается перевозка более 16 тыс. пассажиров.

Для сравнения отметим, что в настоящее время в течение дня на 400-440 транспортных средствах из автовокзала отправляется около 12 тыс. пассажиров.

С дополнительными вопросами и предложениями граждане могут обратиться по телефонам 012 406 01 58/59.