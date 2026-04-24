    Бакинский метрополитен проводит техническое расследование инцидента 21 апреля

    Инфраструктура
    • 24 апреля, 2026
    • 10:19
    Бакинский метрополитен проводит техническое расследование инцидента 21 апреля

    ЗАО "Бакинский метрополитен" ведет расследование инцидента, который произошел в столичной подземке 21 апреля.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Бакметрополитене.

    Согласно информации, техническое расследование осуществляется инженерами-специалистами при непосредственном участии всего руководящего состава предприятия.

    "Главной задачей является обеспечение объективного проведения технического расследования с правильной оценкой ситуации, принятие верных решений, предотвращение повторения подобных инцидентов и завершение текущих технических работ", - говорится в информации.

    В метрополитене подчеркнули, что общественность будет своевременно информирована о ходе и результатах расследования.

    Напомним, 21 апреля примерно в 12:10 была зафиксирована неисправность в системе подачи высокого напряжения на контактный рельс на перегоне "Улдуз - Нариманов". В целях обеспечения безопасности пассажиры были эвакуированы со станций "Улдуз" и "Нариманов". В связи с этим движение поездов в направлении "Нариманов – Ахмадлы" было ограничено. На всех станциях метрополитена введены временные ограничения на вход.

    Bakı metrosu: Son insidentlə bağlı texniki araşdırma rəhbər heyətinin birbaşa iştirakı ilə aparılır

    Последние новости

    21:39

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2

    Происшествия
    21:35

    Арагчи встретится в Москве с Путиным

    В регионе
    21:13

    "Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лиги

    Футбол
    21:02

    Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировался

    Происшествия
    20:58

    Азербайджанские военнослужащие отбыли в Турцию на учения EFES-2026

    Армия
    20:45

    Трамп представил детали переговоров с Ираном

    Другие страны
    20:37

    Азербайджанские гребцы завоевали две медали на турнире памяти Паоло д'Алоя в Италии

    Спорт
    20:23

    Барро: Франция поддерживает дипломатическое решение кризиса на Ближнем Востоке

    В регионе
    20:14
    Фото

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей