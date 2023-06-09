Бакинский метрополитен перевез в мае более 20 млн пассажиров

За май этого года ЗАО "Бакинский метрополитен" перевезло 20 млн 48 тыc. 284 пассажира, в том числе 566 тыс. 346 пассажиров бесплатно.

За май этого года ЗАО "Бакинский метрополитен" перевезло 20 млн 48 тыc. 284 пассажира, в том числе 566 тыс. 346 пассажиров бесплатно.

Об этом Report сообщили в ЗАО.

В прошлом месяце среднесуточный пассажиропоток составил на 646 719 человек. Наибольший показатель зарегистрирован 1 мая (779 124 человек), наименьший - 14 мая (349 тыс. 78 человек).

По сравнению с допандемийным периодом (2019 год) пассажиропоток за тот же период уменьшился на 6,4%, а по сравнению с маем 2022 года – увеличился на 10,7%

За 5 месяцев 2023 года метро перевезло 96 млн 784 тыс. 143 пассажира. Это на 6,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, и на 12,4% больше, чем за тот же период 2022 года.