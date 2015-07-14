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    ​Бакинский метрополитен перешел на летний график работы

    Количество составов сократилось, а интервал возрос

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском метрополитене перешли на летний график передвижения поездов.

    Как сообщил Report начальник пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев, руководство структуры подписало соответствующий приказ.

    Согласно новому графику, в час пик интервал между составами от станции "Ази Асланова" до станции "28 Мая" и в обратном направлении составляет 2,5 минуты.

    В поездах, движущихся в направлении от станции "28 Мая" к станциям "Ичеришехер" и "Дарнагюль" и обратно, интервал составляет 4 минуты.

    В другие часы дня интервал движения составов от станции "Ази Асланова" до станции "28 Мая" и в противоположном направлении составляет 2,5-3 минуты.

    В то же время интервал между поездами, следующими от станции "28 Мая" в направлении станций "Ичеришехер" и "Дарнагюль", составляет 5-6 минут.

    Интервал между составами, следующими от станции метро "Ази Асланова", бывает немного большим лишь в направлении "Бакмил"-"Н.Нариманов". Это применяется в соответствии с единым графиком движения поездов на линии метрополитена.

    Отметим, что до изменений в графике на линиях было 30 поездов, сейчас их количество составляет 24. 

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