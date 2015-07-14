​Бакинский метрополитен перешел на летний график работы

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском метрополитене перешли на летний график передвижения поездов.

Как сообщил Report начальник пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев, руководство структуры подписало соответствующий приказ.

Согласно новому графику, в час пик интервал между составами от станции "Ази Асланова" до станции "28 Мая" и в обратном направлении составляет 2,5 минуты.

В поездах, движущихся в направлении от станции "28 Мая" к станциям "Ичеришехер" и "Дарнагюль" и обратно, интервал составляет 4 минуты.

В другие часы дня интервал движения составов от станции "Ази Асланова" до станции "28 Мая" и в противоположном направлении составляет 2,5-3 минуты.

В то же время интервал между поездами, следующими от станции "28 Мая" в направлении станций "Ичеришехер" и "Дарнагюль", составляет 5-6 минут.

Интервал между составами, следующими от станции метро "Ази Асланова", бывает немного большим лишь в направлении "Бакмил"-"Н.Нариманов". Это применяется в соответствии с единым графиком движения поездов на линии метрополитена.

Отметим, что до изменений в графике на линиях было 30 поездов, сейчас их количество составляет 24.