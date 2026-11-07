Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Бакинский метрополитен перешел на усиленный режим работы в праздничные дни

    Инфраструктура
    • 07 ноября, 2026
    • 13:05
    Бакинский метрополитен перешел на усиленный режим работы в праздничные дни

    Бакинский метрополитен в связи с 8 Ноября - Днем Победы и 9 Ноября - Днем Государственного флага в период с 7 по 10 ноября перешло на усиленный режим работы.

    Как передает Report со ссылкой на ЗАО, движение поездов в эти даты будет организовано по графику выходных дней.

    Отмечается также, что на станциях "Ичеришехер", "Сахиль" и "28 Мая" усилен контроль и привлечены дополнительно сотрудники; на направлении "Ичеришехер - Ази Асланов" и обратно в часы пик интервал между поездами составит 2 минуты 30 секунд - 3 минуты; при необходимости на линию будут выпущены резервные поезда.

    На "Фиолетовой" линии движение организовано по графику воскресенья, на "Зеленой" линии сохранится действующий график.

    Бакинский метрополитен 8 Ноября - День Победы День Государственного флага график движения
    Bakı metrosu bayram günlərində gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək
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