Бакинский метрополитен перешел на усиленный режим работы в праздничные дни
Инфраструктура
- 07 ноября, 2026
- 13:05
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Бакинский метрополитен в связи с 8 Ноября - Днем Победы и 9 Ноября - Днем Государственного флага в период с 7 по 10 ноября перешло на усиленный режим работы.
Как передает Report со ссылкой на ЗАО, движение поездов в эти даты будет организовано по графику выходных дней.
Отмечается также, что на станциях "Ичеришехер", "Сахиль" и "28 Мая" усилен контроль и привлечены дополнительно сотрудники; на направлении "Ичеришехер - Ази Асланов" и обратно в часы пик интервал между поездами составит 2 минуты 30 секунд - 3 минуты; при необходимости на линию будут выпущены резервные поезда.
На "Фиолетовой" линии движение организовано по графику воскресенья, на "Зеленой" линии сохранится действующий график.
Последние новости
03:44
"Реал Мадрид" выдал лучшую победную серию с 2022 годаФутбол
03:22
Глава UFC отклонил предложение Трампа стать пресс-секретарем Белого домаДругие страны
03:00
Видео
Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага АзербайджанаВнешняя политика
02:46
КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливеВ регионе
02:38
Британские ученые нашли метод подавить гипертониюЗдоровье
02:11
"Реал" на выезде разгромил "Валенсию" в матче 12-го тура Ла ЛигиФутбол
01:56
Видео
В горных селах Шахбуза выпал снегЭкология
01:42
Видео
США атаковали судно в Оманском заливеДругие страны
01:10
В доме подозреваемого в стрельбе в Кракове обнаружили тела трех человекДругие страны