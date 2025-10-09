Бакинский метрополитен опроверг слухи о невыплате заработных плат сотрудникам

Бакинский метрополитен прокомментировал распространившуюся в обществе информацию о якобы невыплате заработной платы своим сотрудникам.

В ведомстве сообщили Report, что заработные платы выплачиваются полностью и в соответствии с утвержденным бюджетом компании. При этом строго соблюдаются условия трудовых договоров и требования трудового законодательства.

В метрополитене также отметили, что система оплаты труда полностью соответствует законодательным нормам, и у организации отсутствуют невыполненные обязательства по выплате заработной платы.