Бакинский метрополитен опроверг слухи о невыплате заработных плат сотрудникам
Инфраструктура
- 09 октября, 2025
- 11:43
Бакинский метрополитен прокомментировал распространившуюся в обществе информацию о якобы невыплате заработной платы своим сотрудникам.
В ведомстве сообщили Report, что заработные платы выплачиваются полностью и в соответствии с утвержденным бюджетом компании. При этом строго соблюдаются условия трудовых договоров и требования трудового законодательства.
В метрополитене также отметили, что система оплаты труда полностью соответствует законодательным нормам, и у организации отсутствуют невыполненные обязательства по выплате заработной платы.
Последние новости
12:01
Житель Вянгли: Армяне не подпускали нас к древним памятникам в селеВнутренняя политика
12:00
Марко Юришич: В Боснии и Герцеговине до сих пор неизвестна судьба более 7,5 тыс. пропавших без вестиВнешняя политика
11:49
Орхан Мамедов: Кибератака на малый бизнес может создать эффект доминоБизнес
11:49
Казахстан заинтересован в обмене опытом с Азербайджаном по системе еKYCФинансы
11:49
Глава ЕК: Инвестиции в рамках Global Gateway к 2027 году превысят €400 млрдДругие страны
11:48
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в ТаджикистанВнешняя политика
11:47
Посол: Сотрудничество Молдовы и Азербайджана распространяется и на сферу кибербезопасностиИКТ
11:47
Ана Бирчал: Вашингтонская декларация ознаменовала завершение крупного регионального конфликтаВнешняя политика
11:46