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Бакинский метрополитен меняет режим работы в связи с матчем "Карабах" - "Галатасарай"

Бакинский метрополитен меняет режим работы в связи с матчем "Карабах" - "Галатасарай" В связи с товарищеским матчем между футбольными клубами "Карабах" (Агдам, Азербайджан) и "Галатасарай" (Стамбул, Турция), который состоится 26 марта на Бакинском олимпийском стадионе, в режим работы Бакинского метрополитена будут внесены изменения.
Инфраструктура
25 марта 2023 г. 12:30
Бакинский метрополитен меняет режим работы в связи с матчем Карабах - Галатасарай

В связи с товарищеским матчем между футбольными клубами "Карабах" (Агдам, Азербайджан) и "Галатасарай" (Стамбул, Турция), который состоится 26 марта на Бакинском олимпийском стадионе, в режим работы Бакинского метрополитена будут внесены изменения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе учреждения.

Перед началом матча станция "Кёролгу", расположенная рядом с ареной, перейдет на усиленный режим работы. В вечернее время на станцию будут выделены дополнительные работники метрополитена в соответствии с графиком дежурств.

Сообщается, что в течение дня движение поездов в направлении "28 мая - Ази Асланов" будет обеспечено с интервалом в 2,5 минуты.

После окончания игры интервал движения в обоих направлениях будет оптимизирован путем вывода на линию запасных поездов для оперативной доставки пассажиров.

Напомним, что средства от продажи билетов на матч будут направлены на помощь пострадавшим в результате разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.

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Версия на азербайджанском языке “Qarabağ” - “Qalatasaray” matçı ilə bağlı Bakı metropoliteni iş rejimində dəyişikliklər edəcək

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