Бакинский метрополитен меняет режим работы в связи с матчем "Карабах" - "Галатасарай"

В связи с товарищеским матчем между футбольными клубами "Карабах" (Агдам, Азербайджан) и "Галатасарай" (Стамбул, Турция), который состоится 26 марта на Бакинском олимпийском стадионе, в режим работы Бакинского метрополитена будут внесены изменения.
Об этом Report сообщили в пресс-службе учреждения.
Перед началом матча станция "Кёролгу", расположенная рядом с ареной, перейдет на усиленный режим работы. В вечернее время на станцию будут выделены дополнительные работники метрополитена в соответствии с графиком дежурств.
Сообщается, что в течение дня движение поездов в направлении "28 мая - Ази Асланов" будет обеспечено с интервалом в 2,5 минуты.
После окончания игры интервал движения в обоих направлениях будет оптимизирован путем вывода на линию запасных поездов для оперативной доставки пассажиров.
Напомним, что средства от продажи билетов на матч будут направлены на помощь пострадавшим в результате разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.