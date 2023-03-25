Бакинский метрополитен меняет режим работы в связи с матчем "Карабах" - "Галатасарай"

В связи с товарищеским матчем между футбольными клубами "Карабах" (Агдам, Азербайджан) и "Галатасарай" (Стамбул, Турция), который состоится 26 марта на Бакинском олимпийском стадионе, в режим работы Бакинского метрополитена будут внесены изменения.

В связи с товарищеским матчем между футбольными клубами "Карабах" (Агдам, Азербайджан) и "Галатасарай" (Стамбул, Турция), который состоится 26 марта на Бакинском олимпийском стадионе, в режим работы Бакинского метрополитена будут внесены изменения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе учреждения.

Перед началом матча станция "Кёролгу", расположенная рядом с ареной, перейдет на усиленный режим работы. В вечернее время на станцию будут выделены дополнительные работники метрополитена в соответствии с графиком дежурств.

Сообщается, что в течение дня движение поездов в направлении "28 мая - Ази Асланов" будет обеспечено с интервалом в 2,5 минуты.

После окончания игры интервал движения в обоих направлениях будет оптимизирован путем вывода на линию запасных поездов для оперативной доставки пассажиров.

Напомним, что средства от продажи билетов на матч будут направлены на помощь пострадавшим в результате разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.