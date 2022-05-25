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Бакинский метрополитен изменит режим работы во время проведения TEKNOFEST Azerbaijan

Бакинский метрополитен изменит режим работы во время проведения TEKNOFEST Azerbaijan ЗАО "Бакинский метрополитен" изменит режим работы в связи с проведением в Баку 26-29 мая Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan.
Инфраструктура
25 мая 2022 г. 14:59
Бакинский метрополитен изменит режим работы во время проведения TEKNOFEST Azerbaijan

ЗАО "Бакинский метрополитен" изменит режим работы в связи с проведением в Баку 26-29 мая Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Учитывая, что фестиваль будет проходить на территории Baku Crystal Hall и Приморского национального парка, станции метро "28 Мая", "Сахиль", "Ичеришехер" и "Низами" перейдут на усиленный режим работы, будет составлен специальный график дежурства с привлечением дополнительных сотрудников.

Согласно достигнутой договоренности с оргкомитетом фестиваля и в соответствии с планом сотрудничества, в дни проведения мероприятия на станциях метро "28 Мая", "Сахиль" и "Ичеришехер" в две смены будут работать волонтеры.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu “TEKNOFEST"in keçirildiyi müddətdə iş rejimini dəyişəcək

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