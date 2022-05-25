Бакинский метрополитен изменит режим работы во время проведения TEKNOFEST Azerbaijan

ЗАО "Бакинский метрополитен" изменит режим работы в связи с проведением в Баку 26-29 мая Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan.

ЗАО "Бакинский метрополитен" изменит режим работы в связи с проведением в Баку 26-29 мая Аэрокосмического и технологического фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Учитывая, что фестиваль будет проходить на территории Baku Crystal Hall и Приморского национального парка, станции метро "28 Мая", "Сахиль", "Ичеришехер" и "Низами" перейдут на усиленный режим работы, будет составлен специальный график дежурства с привлечением дополнительных сотрудников.

Согласно достигнутой договоренности с оргкомитетом фестиваля и в соответствии с планом сотрудничества, в дни проведения мероприятия на станциях метро "28 Мая", "Сахиль" и "Ичеришехер" в две смены будут работать волонтеры.