​Бакинские паркоматы начнут принимать оплату посредством пластиковых карт

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Установленные на территории Баку паркоматы с начала следующего года начнут принимать оплату посредством пластиковых карт. Об этом сообщили Report в Исполнительной власти города Баку (ИВ).

По информации, необходимости в замене имеющихся паркоматов нет, так как они оснащены современными технологиями.

Помимо этого, водителям будет предложена услуга по оплате паркинга посредством SMS, также на мобильный телефон будет поступать информация о наличии свободных мест на парковке.

"С начала следующего года появится возможность оплаты посредством пластиковых карт. Сообщения будут рассылаться абонентам всех мобильных операторов. Например, если вы оплатили один час парковки автомобиля, однако задержались по делам, на ваш телефон поступит сообщение о том, что срок парковки истек, и соответствующая ссылка. Вы можете перейти по ссылке, ввести номер пластиковой карты и оплатить в обычном порядке", - заявил в ИВ.