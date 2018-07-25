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    Бакинская кольцевая автодорога ремонтируется

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ На Бакинской кольцевой автодороге сегодня с 14:00 до вечерних часов будут ремонтироваться применяемые для обеспечения безопасности дорожные ограждения, пришедшие в негодность вследствие дорожно-транспортных происшествий.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

    Водителям рекомендуется быть внимательными при движении, соблюдать указания дорожных знаков и правила дорожного движения.

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