    Байрамов предложил изменить механизм компенсаций при сносе жилья в Баку

    Инфраструктура
    • 13 марта, 2026
    • 13:25
    Байрамов предложил изменить механизм компенсаций при сносе жилья в Баку

    В Баку при реализации проектов реконструкции в рамках Генерального плана может быть применен дифференцированный подход к выплате компенсаций при сносе жилья.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Вугар Байрамов в ходе обсуждения в парламенте отчета Кабинета министров за 2025 год.

    По его словам, ряд индивидуальных жилых домов имеет небольшую площадь, и при расчете компенсаций важно учитывать, будет ли она определяться исходя из стоимости за квадратный метр или в виде фиксированной суммы за весь дом.

    "Например, площадь некоторых домов составляет 30, а в ряде случаев даже менее 20 квадратных метров. Понятно, что при фиксированных выплатах сумма компенсации за жилье небольшой площади оказывается сравнительно ниже. В этой связи было бы целесообразно применять в Баку дифференцированный размер компенсаций при сносах", - отметил депутат.

    Он подчеркнул, что в таком случае для домов с относительно небольшой площадью компенсация могла бы выплачиваться не исходя из стоимости квадратного метра, а в размере, достаточном для приобретения нового жилья.

