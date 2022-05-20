"Азимут" изменила дату возобновления полетов из Астрахани в Баку

Авиакомпания "Азимут" расширяет международную маршрутную сеть и сообщает об открытии продаж авиабилетов из Астрахани в Баку.

Авиакомпания "Азимут" расширяет международную маршрутную сеть и сообщает об открытии продаж авиабилетов из Астрахани в Баку.

Как передает Report со ссылкой на сообщение компании, рейс А4863/864 по маршруту Астрахань – Баку – Астрахань будет выполняться с 30 мая по понедельникам и пятницам:

Рейс А4863 вылетает из Астрахани в 12:45, посадка в Баку в 14:10, а рейс А4672 вылетает из Баку в 15:10, посадка в Астрахани в 16:40.

Для каждого аэропорта указано местное время.

В продажу поступили авиабилеты от 80 евро в одном направлении без учета дополнительных сборов.

Инициатива авиакомпании "Азимут" о возобновлении прямого авиасообщения между Астраханью и Баку получила поддержку правительства Астраханской области и Азербайджана. Также в Баку авиакомпания "Азимут" выполняет рейсы из Минеральных вод и Сочи.

Ранее пре6дполагалось, что прямое авиасообщение между Астраханью и Баку будет возобновлено с 1 июня. Авиасообщение между Баку и Астраханью было временно приостановлено с 6 марта 2022 года.