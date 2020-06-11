Ажиотаж перед офисом "Турецких авиалиний" в Баку - ВИДЕО

"Турецкие авиалинии" (THY) организуют завтра чартерный рейс из Баку в Стамбул.

Как сообщает Report, в связи с этим перед зданием Demirchi Plaza по адресу пр. Ходжалы, 37 в Хатаинском районе столицы, где находится офис THY, собрались десятки желающих приобрести билеты.

По словам граждан, они ожидали перед зданием с 09:00 утра из-за технического сбоя в системе продажи билетов. После того, как начался процесс продажи, стало известно, что билеты смогут купить только граждане Турции, и это вызвало недовольство желающих приобрести билеты в Турцию граждан Азербайджана.

Из офиса THY сообщили Report, что согласно правилам авиакомпании, в первую очередь из страны эвакуируются граждане Турции, в последующем могут быть вывезены и азербайджанцы, которые имеют вид на жительство в Турции. В то же время приоритет отдается детям и пожилым, а также лицам, нуждающимся в медпомощи.