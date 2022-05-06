АЖД: Железнодорожная станция в Барде будет построена заново

В ближайшие дни начнется реконструкция железнодорожной станции в Барде.

В ближайшие дни начнется реконструкция железнодорожной станции в Барде.

Об этом Report сообщил заведующий лабораторией управления строительного контроля ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Азер Мамедов.

По его словам, в настоящее время проектируется здание станции Барда, одной из четырех станций, входящих в проект железнодорожной линии Барда-Агдам: "Она является самой большой по площади среди этих станций, поэтому будет иметь двустороннюю платформу".

A.Мамедов отметил, что здание Бардинской станции построено в советское время, поэтому принято решение о его реконструкции.

Напомним, что длина железнодорожной линии Барда-Агдам по оси составляет 47,1 км. В рамках проекта планируется строительство станций Барда, Кочарли, Тазакенд и Агдам, 3 мостов, 1 путепровода. На железнодорожной линии выполнено 44% строительных работ. Проект планируется завершить в 2023 году.