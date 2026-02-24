АЖД заявили о необходимости усиления координации по Среднему коридору

Для обеспечения устойчивости Среднего коридора требуется усиление регионального взаимодействия.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), об этом заявил заместитель председателя АЖД Ариф Агаев на Региональном железнодорожном семинаре в Вене, организованном Всемирным банком.

Выступая на состоявшейся в рамках семинара сессии "Видение стран: перспективы и вызовы для железных дорог в современных геополитических условиях", Агаев проинформировал участников о позиции Азербайджана в вопросах регионального сообщения, растущем потенциале Среднего коридора, реализуемых местных крупных проектах и стратегическом видении АЖД на фоне текущей геополитической картины.

Он отметил, роль Азербайджана в качестве важного транзитного узла Евразии, расположенного на пересечении транспортных коридоров Восток–Запад и Север–Юг, укрепляется.

По его словам, для устойчивой работы Среднего коридора необходима более тесная региональная координация. В современных геополитических условиях расширяется сотрудничество в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута и Международной ассоциации "Евразийский транспортный маршрут". Также ускоряются процессы электронного документооборота и интеграции данных с Казахстаном и Китаем.

Было отмечено, что в последние годы АЖД провели капитальные работы по повышению транзитной пропускной способности участка Среднего коридора, проходящего через Азербайджан. В частности, благодаря внедрению цифровых решений сократились сроки транзита. В 2025 году в направлении Восток–Запад было принято 392 блок-поезда - на 37% больше, чем в 2024 году. Контейнерооборот Бакинского порта превысил 100 тыс. TEU, что стало рекордным показателем.

Также было подчеркнуто, что продолжаются работы по увеличению пропускной способности коридоров, расширению годового объема перевалки грузов Бакинского порта до 260 тысяч TEU и совершенствованию пограничных процедур.