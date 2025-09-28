Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    АЖД запустила первые внутрирегиональные пассажирские перевозки

    Инфраструктура
    • 28 сентября, 2025
    • 11:52
    АЖД запустила первые внутрирегиональные пассажирские перевозки

    "Азербайджанские железные дороги" ЗАО (АЖД) 28 сентября впервые начала осуществлять внутрирегиональные пассажирские перевозки.

    Как сообщили Report в АЖД, дважды в день по маршруту Гянджа–Мингячевир–Агстафа будут курсировать современные электропоезда.

    Согласно расписанию, поезд ежедневно отправляется из Гянджи в 05:45 и прибывает на станцию Мингячевир в 06:57, в 07:15 поезд следует оттуда в направлении Гянджа–Агстафа, прибывает в Гянджу в 08:26, а в Агстафу в 09:48. Во второй половине дня рейсы начинаются в 16:00 из Агстафы, поезд прибывает в Гянджу в 17:19, а на станцию Мингячевир в 18:36. Поезд, отправляющийся из Мингячевира в 19:00, прибывает в Гянджу в 20:11.

    Пассажирам будут доступны станции Мингячевир, Мингячевир-Главная, Гёран, Гянджа, Далляр, Говлар, Товуз и Агстафа.

    Путешествовать можно будет в вагонах классов стандарт и стандарт+, а также бизнес-класса и первого класса. Минимальная цена билета в направлении Гянджа-Мингячевир составит 2,60 маната, а в направлении Мингячевир-Агстафа - 6,80 маната.

    Во время поездки пассажиры также могут воспользоваться бесплатным сервисом Wi-Fi.

    В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов АЖД осуществила ремонтные работы на железнодорожных путях мингячевирского участка. Также было отремонтировано здание станции Мингячевир, обновлен зал ожидания.

    С запуском маршрута Гянджа-Мингячевир-Агстафа ожидается заметный рост пассажирских перевозок. По предварительным оценкам, маршрутом будут пользоваться до 100 тысяч пассажиров в год.

    Запуск маршрута Гянджа-Мингячевир-Агстафа обеспечит транспортную мобильность для людей, путешествующих в этих направлениях, а также для жителей Мингячевира и Гянджи, Товузского и Агстафинского районов, а также поселков Гёран, Далляр и Говлар, предоставит жителям Мингячевира возможность комфортных, безопасных и выгодных поездок. В целом, открытие нового маршрута поддержит как социально-экономический рост указанных регионов, так и сбалансированное развитие столицы и регионов в соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы". Кроме того, это создаст условия для дальнейшего повышения туристического потенциала города Мингячевир.

    Отметим, что в Гянджу, Товуз и Агстафу можно добираться поездами Баку-Газах-Баку, курсирующими ежедневно в обоих направлениях, а также дополнительными ежедневными рейсами маршрута Баку-Агстафа-Баку.

    АЖД внутрирегиональные перевозки Гянджа–Мингячевир–Агстафа
    Фото
    ADY ilk dəfə regiondaxili marşrut üzrə sərnişin daşımalarına başlayıb

    Последние новости

    12:39

    В Азербайджане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков

    Экология
    12:37

    Зеленский: Россия применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет

    Другие страны
    12:24

    Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на III Играх стран СНГ

    Индивидуальные
    12:11

    Определились победители в соревнованиях по плаванию III Игр СНГ

    Индивидуальные
    11:59
    Фото

    В честь Дня памяти проведена серия массовых мероприятий

    Внутренняя политика
    11:58

    В Армении задержали второго подозреваемого в связи с убийством главы общины Паракар

    В регионе
    11:52

    АЖД запустила первые внутрирегиональные пассажирские перевозки

    Инфраструктура
    11:39
    Фото

    Азербайджанский пловец взял бронзу III Игр СНГ

    Индивидуальные
    11:32

    Российская пловчиха завоевала золотую медаль на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    Лента новостей