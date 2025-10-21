АЖД запускает дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала
Инфраструктура
- 21 октября, 2025
- 16:29
АЖД по случаю 8 ноября – Дня победы запускает дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку.
Об этом Report сообщили в Азербайджанских железных дорогах.
Решение принято в целях удовлетворить возрастающий спрос в праздничные дни. Дополнительные рейсы будут курсировать 8, 9, 10 и 11 ноября.
Выезд из Баку будет осуществляться в 07:30, а из Габалы - в 19:00.
