АЖД запускает дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала

АЖД по случаю 8 ноября – Дня победы запускает дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку.

Об этом Report сообщили в Азербайджанских железных дорогах.

Решение принято в целях удовлетворить возрастающий спрос в праздничные дни. Дополнительные рейсы будут курсировать 8, 9, 10 и 11 ноября.

Выезд из Баку будет осуществляться в 07:30, а из Габалы - в 19:00.