    АЖД запускает дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2025
    • 16:29
    АЖД по случаю 8 ноября – Дня победы запускает дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала-Баку.

    Об этом Report сообщили в Азербайджанских железных дорогах.

    Решение принято в целях удовлетворить возрастающий спрос в праздничные дни. Дополнительные рейсы будут курсировать 8, 9, 10 и 11 ноября.

    Выезд из Баку будет осуществляться в 07:30, а из Габалы - в 19:00.

    Лента новостей