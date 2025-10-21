Bakı-Qəbələ dəmir yolu marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edilib
İnfrastruktur
- 21 oktyabr, 2025
- 15:40
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC 8 noyabr – Zəfər Günündən etibarən Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edib.
"Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə Bakıdan və Qəbələdən 8, 9, 10 və 11 noyabr tarixlərində hər iki istiqamətə reyslər təşkil ediləcək.
Bakıdan Qəbələyə gedən reys səhər saat 07:30-da yola düşəcək. Qəbələdən Bakıya qayıdan reys isə 19:00-da hərəkət edəcək.
