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АЖД: Возобновлено движение поездов в направлении Гызылбурун - Гильгильчай

АЖД: Возобновлено движение поездов в направлении Гызылбурун - Гильгильчай Возобновлено движение поездов в направлении Гызылбурун - Гильгильчай, система контактной сети, поврежденная в результате ДТП, восстановлена в краткие сроки.
Инфраструктура
29 августа 2024 г. 14:20
АЖД: Возобновлено движение поездов в направлении Гызылбурун - Гильгильчай

Возобновлено движение поездов в направлении Гызылбурун - Гильгильчай, система контактной сети, поврежденная в результате ДТП, восстановлена в краткие сроки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, сегодня в 04:00 грузовой автомобиль, двигавшийся в направлении Гызылбурун - Гильгильчай, потерял управление, съехал с моста и упал на железнодорожную линию.

В результате ДТП возник пожар, на место происшествия незамедлительно была привлечена пожарная бригада МЧС. Пожар удалось потушить в короткие сроки, обеспечено движение поездов по графику.

В настоящее время определяется объем причиненного железнодорожной инфраструктуре ущерба.

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Версия на азербайджанском языке ADY: Qızılburun-Gilgilçay istiqamətində qatarların hərəkəti bərpa olunub

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