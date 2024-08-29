АЖД: Возобновлено движение поездов в направлении Гызылбурун - Гильгильчай

Возобновлено движение поездов в направлении Гызылбурун - Гильгильчай, система контактной сети, поврежденная в результате ДТП, восстановлена в краткие сроки.

Возобновлено движение поездов в направлении Гызылбурун - Гильгильчай, система контактной сети, поврежденная в результате ДТП, восстановлена в краткие сроки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, сегодня в 04:00 грузовой автомобиль, двигавшийся в направлении Гызылбурун - Гильгильчай, потерял управление, съехал с моста и упал на железнодорожную линию.

В результате ДТП возник пожар, на место происшествия незамедлительно была привлечена пожарная бригада МЧС. Пожар удалось потушить в короткие сроки, обеспечено движение поездов по графику.

В настоящее время определяется объем причиненного железнодорожной инфраструктуре ущерба.