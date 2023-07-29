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АЖД: Ведутся переговоры с Казахстаном о покупке дизельных локомотивов Wabtec

АЖД: Ведутся переговоры с Казахстаном о покупке дизельных локомотивов Wabtec ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) ведет переговоры о покупке производимых в Казахстане. 7 магистральных дизельных локомотивов TE33AC серии Evolution.
Инфраструктура
29 июля 2023 г. 17:07
АЖД: Ведутся переговоры с Казахстаном о покупке дизельных локомотивов Wabtec

ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) ведет переговоры о покупке производимых в Казахстане. 7 магистральных дизельных локомотивов TE33AC серии Evolution.

Об этом сообщили Report в АЖД.

"В целях обновления и модернизации локомотивного парка АЖД ведет переговоры о приобретении 7 магистральных тепловозов TE33AC серии Evolution, произведенных на заводе американской корпорации Wabtec в Казахстане", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, что корпорация Wabtec организовала производство локомотивов на заводе "Локомотив курастыру зауыты" (ЛКЗ, JSC Lokomotiv) в Астане. ЛКЗ введен в эксплуатацию в феврале 2010 года, выпускает грузовой тепловоз ТЭ33А Evolution, специально разработанный для железных дорог колеи 1 520 мм, и его пассажирскую версию ТЭП33А.

Отметим, что это не первое сотрудничество Азербайджанских железных дорог с Казахстаном. 8 лет назад АЖД приобретали у Казахстана тепловоз версии TE33A Evolution. Первый из этих тепловозов был завезен в страну в 2015 году первым контейнерным поездом, прибывшим в Азербайджан из китайского Шихэцзы.

По данным Госкомстата, в 2022 году из зарубежных стран в Азербайджан было импортировано 29 железнодорожных локомотивов на сумму 136,172 млн долларов США. 21 из них (на сумму 135,133 млн долларов США) был поставлен из Казахстана. Кроме того, 6 локомотивов на сумму 750 тыс. долларов США было закуплено в России, а 2 локомотива в Ирландии на сумму 288,6 тыс. долларов США.

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Версия на английском языке Azerbaijan Railways: Negotiations underway to purchase Wabtec diesel locomotives in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке ADY: "Qazaxıstanla “Wabtec” dizel lokomotivlərinin alınması ilə bağlı danışıqlar aparılır"

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