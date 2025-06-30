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АЖД: В нерабочие дни перевезено около 65 тыс. пассажиров

АЖД: В нерабочие дни перевезено около 65 тыс. пассажиров В нерабочие дни с 26 по 29 июня текущего года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) перевезло 64 656 пассажиров.
Инфраструктура
30 июня 2025 г. 17:29
АЖД: В нерабочие дни перевезено около 65 тыс. пассажиров

В нерабочие дни с 26 по 29 июня текущего года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) перевезло 64 656 пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, за этот период поездами по Абшеронскому кольцевому железнодорожному маршруту перевезено 54 505, по маршруту Баку-Агстафа-Баку - 6 196, по маршруту Баку-Габала-Баку - 1 544, по маршруту Баку-Балакян-Баку - 2 411 пассажиров.

Согласно информации, АЖД работало в усиленном режиме с 26 по 29 июня, в этот период на внутренних маршрутах выполнено 12 дополнительных рейсов, а количество вагонов увеличено в соответствии со спросом. Движение поездов на Абшеронской кольцевой железной дороге регулировалось в соответствии с расписанием субботы и воскресенья.

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Версия на азербайджанском языке ADY: Qeyri-iş günlərində 65 minə yaxın sərnişin daşınıb

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