АЖД увеличили экспортные доходы почти в 6 раз
Инфраструктура
- 30 сентября, 2025
- 12:35
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в январе-августе текущего года экспортировало услуг на сумму 1,5 млн долларов США.
Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
Это на 1 млн 233 тыс. долларов США или в 5,6 раза больше по сравнению с первыми 8 месяцами 2024 года.
В январе-августе 2024 года экспортные доходы АЖД составили 266,3 тыс. долларов США.
Отметим, что за 8 месяцев ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,4 млрд долларов США.
Последние новости
13:43
Фото
Али Асадов принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с ЛукашенкоВнешняя политика
13:40
Армения надеется на реализацию сторонами плана Трампа по ГазеВ регионе
13:40
Фото
В рамках Азербайджано-узбекского медиафорума прошли обсуждения по этической ответственностиМедиа
13:39
Посол Бразилии: Мы ожидаем участия президента Ильхама Алиева на конференции COP30COP29
13:37
Стубб: Финляндия окажет содействие Дании в защите воздушного пространстваДругие страны
13:34
Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на большей части территории ГазыДругие страны
13:30
Президент и первый вице-президент направили венок на церемонию прощания с Джабиром ИмановымKультурная политика
13:28
Фото
Сборная Азербайджана по човгану одержала вторую победу на III Играх СНГКомандные
13:24