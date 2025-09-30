Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    АЖД увеличили экспортные доходы почти в 6 раз

    Инфраструктура
    • 30 сентября, 2025
    • 12:35
    АЖД увеличили экспортные доходы почти в 6 раз

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в январе-августе текущего года экспортировало услуг на сумму 1,5 млн долларов США.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Это на 1 млн 233 тыс. долларов США или в 5,6 раза больше по сравнению с первыми 8 месяцами 2024 года.

    В январе-августе 2024 года экспортные доходы АЖД составили 266,3 тыс. долларов США.

    Отметим, что за 8 месяцев ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,4 млрд долларов США.

