АЖД усиливают гарантии безопасности движения на железной дороге

Капитальный ремонт путей в направлении Гянджа-Бёюк-Кесик вызвал необходимость реконструкции прочих устройств и механизмов, а также переустройства различных сфер хозяйства на этой линии.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азербайджанские железные дороги", в настоящее время в данном направлении осуществляются крупные проекты, охватывающие те области хозяйства, что связаны исключительно с системой движения.

Ранее мы сообщали о стартовавших 5-го августа работах по обновлению 156 стрелочных переводов в направлении Гянджа-Бёюк-Кесик.

В отличие от прежних новые стрелочные переводы устанавливаются на железобетонные шпалы, что более целесообразно с точки зрения безопасности движения, а также сроков эксплуатации этих конструкций.

Обновив в кратчайшие сроки 39 стрелочных переводов, работники хозяйства сегодня осуществляют установку девяти новых стрелочных переводов на станции Пойлу. Параллельно продолжается процесс обновления 10 стрелочных переводов на станции Далляр.

Проводимые за счет внутренних ресурсов эти работы осуществляют коллективы специализированных железнодорожных предприятий №5 и №11 ЗАО "Азербайджанские железные дороги".