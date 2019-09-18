Джавид Гурбанов: Усиление деятельности международных маршрутов повысит транзитный потенциал стран

"Усиление деятельности международных маршрутов направлено на повышение транзитного потенциала стран-участниц".

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов во время встречи с делегацией во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава.

Джавид Гурбанов рассказал о нынешнем уровне сотрудничества между железнодорожными ведомствами двух стран, транспортно-логистических возможностях Азербайджана, реформах в железнодорожной сфере. Он дал подробную информацию о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, транспортных коридорах Север-Юг и Юг-Запад и Международном транскаспийском транспортном маршруте.

Затем стороны обсудили перспективы сотрудничества.

Грузинский министр заявил, что запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в октябре 2017 года стал историческим событием.

В ходе встречи было принято решение о расширении двустороннего сотрудничества.