АЖД распространил заявление в связи с ДТП на железнодорожном переезде

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром в 08.00 на железнодорожном переезде на 52-километровом участке Османлы-Блок пост-51. Причиной стало нарушение водителем автомобиля требований дорожного движения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Грузовой поезд, следующий от станции Имишли до станции Ширван, столкнулся с грузовиком HOWO, которым управлял гражданин Ирана Сейид Рашид, проигнорировавший предупреждающий сигнал локомотива при движении на железнодорожном переезде.

Согласно сообщению, грузовик перевернулся на железной дороге и перекрыл ее, что привело к сбоям в движении поездов: "Принимаются неотложные меры по возобновлению движения поездов. Никто не пострадал".

Отмечается, что водитель грузовика нарушил ст. 44 Закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении".

По факту ведется следствие.