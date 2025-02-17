АЖД: Работы по строительству ж/д Горадиз-Агбенд выполнены на 62%

15:37

Завершены буровые работы по строительству второго тоннелю на железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), строительные работы на железнодорожной дорое Горадиз-Агбанд завершены на 62%.

"Согласно информации, железнодорожные тоннели строятся на 104-м и 106-м километрах дороги, протяженность которой по оси составляет 110,4 км. Один из тоннелей (104 км) является первым в истории независимого Азербайджана, а другой (106 км) - самым длинным железнодорожным тоннелем в стране. На 106-м км в тоннеле длиной 1071 метр уже завершены земляные работы, работы по строительству тоннеля выполнены на 65%. Далее в тоннеле будут проведены работы по изоляции и облицовке", - подчеркивает АЖД.