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АЖД присоединились к Глобальному договору ООН

АЖД присоединились к Глобальному договору ООН ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) присоединилось к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (ООН).
Инфраструктура
29 августа 2023 г. 19:07
АЖД присоединились к Глобальному договору ООН

ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) присоединилось к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (ООН).

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Присоединившись к Глобальному договору, АЖД стала первой компанией, представляющей Азербайджан в инициативе, в которой в настоящее время участвуют около 500 влиятельных компаний мира в области транспорта.

В рамках этой инициативы АЖД планирует внести свой вклад в достижение Целей ООН в области устойчивого развития, а также в экономику страны путем дальнейшего совершенствования своей программы действий в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

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