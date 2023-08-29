АЖД присоединились к Глобальному договору ООН

ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) присоединилось к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (ООН).

ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" (АЖД) присоединилось к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (ООН).

Об этом Report сообщили в ведомстве.

Присоединившись к Глобальному договору, АЖД стала первой компанией, представляющей Азербайджан в инициативе, в которой в настоящее время участвуют около 500 влиятельных компаний мира в области транспорта.

В рамках этой инициативы АЖД планирует внести свой вклад в достижение Целей ООН в области устойчивого развития, а также в экономику страны путем дальнейшего совершенствования своей программы действий в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG).