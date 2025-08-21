АЖД приобрели 300 новых вагонов

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приобрело за счет внутренних инвестиций 300 новых вагонов с целью расширения и модернизации своего вагонного парка.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) приобрело за счет внутренних инвестиций 300 новых вагонов с целью расширения и модернизации своего вагонного парка.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, из них 200 - полувагоны, 100 - универсальные платформы.

Платформы грузоподъемностью 72 тонны и сроком службы 32 года являются высокоэффективным, гибким и экономичным решением для контейнерных перевозок и подходят как для стандартных 20-футовых, так и для 40-футовых контейнеров.

Увеличение числа платформ в вагонном парке АЖД позволит удовлетворить растущий спрос на контейнерные перевозки. Стоит отметить, что в последнее время наблюдается значительный рост контейнерных грузов, курсирующих по Среднему коридору между Китаем и Азербайджаном. За семь месяцев 2025 года из Китая было принято 225 блок-поездов, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что к концу года будет принято свыше 400 блок-поездов. За семь месяцев блок-поездами перевезено в общей сложности 24 тысячи TEU, что также примерно в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Помимо контейнеров, платформы способны перевозить пиломатериалы, трубы, рельсы и другие тяжелые и крупногабаритные грузы. Упрощенная конструкция облегчает погрузочно-разгрузочные работы сбоку и сверху, сокращая время, необходимое для этих операций.

Полувагоны же подходят для перевозки крупногабаритных и особых грузов, включая древесину, щебень и другие твердые строительные материалы. Грузоподъемность этих вагонов составляет 70 тонн, объем - 85 кубометров, а срок службы - 22 года.

Высокая вместимость и грузоподъемность делают полувагоны надежным и экономичным средством для массовых перевозок. Открытый верх и отсутствие сложных механизмов упрощают разгрузку, техобслуживание и ремонт, благодаря чему полувагоны являются незаменимым средством транспортировки грузов в угольной, металлургической, строительной и сельскохозяйственной отраслях.

Новые грузовые вагоны с высокими техническими характеристиками будут эксплуатироваться как во внутренних, так и в транзитных перевозках по пролегающим через Азербайджан международным транспортным коридорам "Север-Юг" и "Восток-Запад". Это позволит осуществлять операции быстрее и эффективнее.

Учитывая постоянный рост объема транзитных грузов на проходящих через Азербайджан международных маршрутах, АЖД продолжает обновлять и расширять свой локомотивный и вагонный парк в целях обеспечения безопасных грузоперевозок. В апреле этого года АЖД подписала контракт на приобретение 7 новых локомотивов китайского производства и запчастей к ним. На следующем этапе в парк планируется добавить еще 14 магистральных локомотивов.