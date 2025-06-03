АЖД предложили проект "Control Tower" для координации перевозок по Среднему коридору

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) предлагают проект "Control Tower" для координации перевозок по Среднему коридору.
Как сообщает Report, об этом сказал заместитель директора департамента маркетинга и тарифной политики АЖД Натиг Расулзаде на панельной дискуссии в рамках проходящей в Баку 30-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 13-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия".
"Естественно, если речь идет о грузоперевозках и транспортном коридоре, то ограничивающие факторы здесь неизбежны, в том числе и на Среднем коридоре. К ним относятся как сезонный фактор, так и координация, связанная с увеличением интенсивности на Среднем коридоре. С учетом фактора координации, АЖД предложил проект "Control Tower". Этот проект предусматривает одновременную координацию всех участников коридора, касается как перевалки контейнеров в Бакинском международном морском торговом порту, так и морских перевозок по Каспийскому морю, а также железнодорожных перевозок по территории Азербайджана", - сказал он.